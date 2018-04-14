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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

Возгорание произошло минувшей ночью в 18-этажном доме на улице Пехотинцев.

Для жителей одного из многоэтажных жилых домов Екатеринбурга ночь с 13 на 14 апреля выдалась беспокойной. Около часу ночи начался пожар на шестом этаже в одной из квартир. Пришлось эвакуировать из многоэтажки 10 человек.

— Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной части в 00:30 по местному времени. Пожар тушили 3 единицы техники и 11 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя потушили быстро — за 9 минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. От огня пострадало домашнее имущество.

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