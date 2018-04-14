В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

Для жителей одного из многоэтажных жилых домов Екатеринбурга ночь с 13 на 14 апреля выдалась беспокойной. Около часу ночи начался пожар на шестом этаже в одной из квартир. Пришлось эвакуировать из многоэтажки 10 человек.