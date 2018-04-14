В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки
Возгорание произошло минувшей ночью в 18-этажном доме на улице Пехотинцев.
Возгорание произошло минувшей ночью в 18-этажном доме на улице Пехотинцев.
Для жителей одного из многоэтажных жилых домов Екатеринбурга ночь с 13 на 14 апреля выдалась беспокойной. Около часу ночи начался пожар на шестом этаже в одной из квартир. Пришлось эвакуировать из многоэтажки 10 человек.
— Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной части в 00:30 по местному времени. Пожар тушили 3 единицы техники и 11 человек личного состава, — рассказали в
Пламя потушили быстро — за 9 минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. От огня пострадало домашнее имущество.
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