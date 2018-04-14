В Уфе на улице Бакалинской провалился асфальт — ведутся ремонтные работы

«Уважаемые водители, просим вас заранее планировать свой маршрут движения. Приносим извинения за временные неудобства. В ближайшее время неполадки дорожного полотна будут устранены», — обратились к автолюбителям в ведомстве.

Как сообщалось ранее, два года назад также весной на улице Бакалинской под фурой провалился асфальт у канализационного люка. Водителю за свой счет пришлось прибегнуть к услугам автокрана. На спасение машины из «дорожного плена» ушло около 20 минут.