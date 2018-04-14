В Уфе на улице Бакалинской провалился асфальт — ведутся ремонтные работы
УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на улице Бакалинской, при въезде к дому № 22 по улице Айской, рядом с колодцем образовался глубокий провал части дорожного полотна. По информации местного муниципалитета, сейчас опасный участок огорожен сигнальными лентами — сотрудники МУП СУРСИС принимают срочные меры по ремонту места провала.
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