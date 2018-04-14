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11:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице Бакалинской провалился асфальт — ведутся ремонтные работы

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на улице Бакалинской, при въезде к дому № 22 по улице Айской, рядом с колодцем образовался глубокий провал части дорожного полотна. По информации местного муниципалитета, сейчас опасный участок огорожен сигнальными лентами — сотрудники МУП СУРСИС принимают срочные меры по ремонту места провала.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

«Уважаемые водители, просим вас заранее планировать свой маршрут движения. Приносим извинения за временные неудобства. В ближайшее время неполадки дорожного полотна будут устранены», — обратились к автолюбителям в ведомстве.

Как сообщалось ранее, два года назад также весной на улице Бакалинской под фурой провалился асфальт у канализационного люка. Водителю за свой счет пришлось прибегнуть к услугам автокрана. На спасение машины из «дорожного плена» ушло около 20 минут.

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