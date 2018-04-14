На КАД произошло крупное ДТП, один автомобиль перевернулся

Источник: Reuters

В ночь на 14 апреля на внутреннем кольце КАД у заезда с Комендантского проспекта произошла массовая авария с участием трех автомобилей, сообщает «78.ру».

Как сообщают очевидцы, в результате столкновения двух иномарок одна из них перевернулась на крышу.

Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой автомобильной дороге превратило иномарки в автохлам, владельцам явно не удастся починить машины.

Главное, что никто из участников ДТП не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленобласти.