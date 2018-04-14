На КАД произошло крупное ДТП, один автомобиль перевернулся
В аварию попали две машины.
В аварию попали две машины.
В ночь на 14 апреля на внутреннем кольце КАД у заезда с Комендантского проспекта произошла массовая авария с участием трех автомобилей, сообщает «78.ру».
Как сообщают очевидцы, в результате столкновения двух иномарок одна из них перевернулась на крышу.
Главное, что никто из участников ДТП не пострадал. Об этом сообщили в
На месте ДТП поработали сотрудники спецслужб для ликвидации аварии и сбора необходимой информации.
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