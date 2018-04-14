Автобус потерял колесо и протаранил легковушку на трассе

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло днем 13 апреля на федеральной автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. По предварительным данным, незадолго до полудня 49-летний водитель на автобусе KIA GRANBIRD ехал по трассе в районе города Камышина. Во время движения прямо посреди дороги у пассажирского транспорта отлетело левое заднее колесо. Автобус занесло, он вылетел на встречную полосу и там врезался в легковушку ЛАДА GFL110.