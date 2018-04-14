Автобус потерял колесо и протаранил легковушку на трассе
ДТП произошло на федеральной автодороге
ДТП произошло на федеральной автодороге
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло днем 13 апреля на федеральной автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. По предварительным данным, незадолго до полудня 49-летний водитель на автобусе KIA GRANBIRD ехал по трассе в районе города Камышина. Во время движения прямо посреди дороги у пассажирского транспорта отлетело левое заднее колесо. Автобус занесло, он вылетел на встречную полосу и там врезался в легковушку ЛАДА GFL110.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Всего 13 апреля в Волгоградской области произошло шесть ДТП с тяжкими последствиями, шесть человек получили травмы.
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