Машина челябинки провалилась в асфальт

ЧП произошло в Тракторозаводском районе на улице Бажова. Информация о нем появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что во время движения под иномаркой, буквально, просел асфальт. Переднее колесо угодило в провал и застряло. Водитель авто не смогла сдвинуться с места, оказавшись в настоящей ловушке.

По словам женщины, она провела в ожидании сотрудников ГИБДД около 6 часов. А когда дело дошло до эвакуатора, то ей пришлось оплачивать его за свой счет.

Горожане, проживающие рядом с местом происшествия рассказывают, что небольшая дыра в асфальте появилась давно. Скорее всего, при проведении дорожных работ была допущена ошибка. Якобы, коммунальщики об этом знают. Но залатать ее или хотя бы огородить в целях безопасности даже не пытаются.