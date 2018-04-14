Машина челябинки провалилась в асфальт
Автоледи на несколько часов оказалась в дорожной ловушке.
Автоледи на несколько часов оказалась в дорожной ловушке.
ЧП произошло в Тракторозаводском районе на улице Бажова. Информация о нем появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что во время движения под иномаркой, буквально, просел асфальт. Переднее колесо угодило в провал и застряло. Водитель авто не смогла сдвинуться с места, оказавшись в настоящей ловушке.
По словам женщины, она провела в ожидании сотрудников ГИБДД около 6 часов. А когда дело дошло до эвакуатора, то ей пришлось оплачивать его за свой счет.
Горожане, проживающие рядом с местом происшествия рассказывают, что небольшая дыра в асфальте появилась давно. Скорее всего, при проведении дорожных работ была допущена ошибка. Якобы, коммунальщики об этом знают. Но залатать ее или хотя бы огородить в целях безопасности даже не пытаются.
— Если после этого случая дорожные службы не примут меры, мы будем чинить проезжую часть самостоятельно, — говорят жильцы дома № 50 по улице Бажова.
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