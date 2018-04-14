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10:54 (мск), источник: Кубань 24

В Армавире сотрудники Росгвардии заметили пожар и эвакуировали людей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в апреле оказали помощь при тушении пожара на улице Мира.

Около 12:00 прапорщик полиции Антон Красников и сержант полиции Вячеслав Тимошенко патрулировали улицы и заметили дым. Они поспешили к месту возможного возгорания. Оказалось, что горит пристройка к частному дому.

Экипаж вневедомственной охраны сообщил о пожаре в МЧС. Убедившись, что в горящем доне нет жильцов, бойцы Росгвардии оповестили о пожаре и эвакуировали жителей соседних домов. Не теряя времени, правоохранители начали самостоятельно тушить пожар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Благодаря оперативным и своевременным действиям росгвардейцев удалось ликвидировать очаг возгорания и избежать человеческих жертв.

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