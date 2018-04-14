В Армавире сотрудники Росгвардии заметили пожар и эвакуировали людей
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в апреле оказали помощь при тушении пожара на улице Мира.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в апреле оказали помощь при тушении пожара на улице Мира.
Около 12:00 прапорщик полиции Антон Красников и сержант полиции Вячеслав Тимошенко патрулировали улицы и заметили дым. Они поспешили к месту возможного возгорания. Оказалось, что горит пристройка к частному дому.
Экипаж вневедомственной охраны сообщил о пожаре в МЧС. Убедившись, что в горящем доне нет жильцов, бойцы Росгвардии оповестили о пожаре и эвакуировали жителей соседних домов. Не теряя времени, правоохранители начали самостоятельно тушить пожар, сообщили
Благодаря оперативным и своевременным действиям росгвардейцев удалось ликвидировать очаг возгорания и избежать человеческих жертв.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.