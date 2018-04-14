В Воронежской области «Лифан» влетел в барьерное ограждение: погибла девушка

Накануне около 7 часов утра в Боброве у дома 26 по улице Красноармейская произошло смертельная авария. 27-летняя девушка на автомобиле «Лифан» превысила скорость и не справилась с управлением. В итоге машина влетела в барьерное ограждение.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Ее пассажирку, 25-летнюю жительницу Бобровского района, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медучереждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежской области.