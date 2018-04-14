В Воронежской области «Лифан» влетел в барьерное ограждение: погибла девушка
Страшная авария произошла накануне в Боброве.
Страшная авария произошла накануне в Боброве.
Накануне около 7 часов утра в Боброве у дома 26 по улице Красноармейская произошло смертельная авария. 27-летняя девушка на автомобиле «Лифан» превысила скорость и не справилась с управлением. В итоге машина влетела в барьерное ограждение.
— В результате
В Воронежской области за сутки зарегистрировано 131 ДТП, из них в областном центре — 91, на федеральных трассах — 6, в районах области — 34. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 1 человек погиб. Зафиксировано 5043 административных правонарушения, совершенных участниками дорожного движения.
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