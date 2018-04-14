В Самаре на пересечении Мориса Тореза и Авроры нефтевоз протаранил три легковушки
По предварительным данным, водитель заснул за рулем.
По предварительным данным, водитель заснул за рулем.
Рано утром, 14 апреля, в Самаре на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры произошла серьезная авария. Водитель нефтевоза «Мерседес» уснул за рулем и протаранил три легковых автомобиля.
Как сообщили в областном главке, авария произошла в 5 утра. В результате происшествия пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу с травмой головы. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
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