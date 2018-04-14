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11:17 (мск), источник: Publika.md

«Схватила за руку и потянула на землю»: в Вадул-луй-Водэ собака напала на девятилетнюю девочку

В Вадул-луй-Водэ девятилетнюю девочку покусала породистая собака прямо на игровой площадке.

Источник: Publika.md

Очевидцы говорят, что хозяин часто выпускает пса во двор без присмотра.

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«Собака часто гуляет одна по парку. Она схватила девочку за руку и потянула на землю».

Мать девочки говорит, что эта собака не раз кидалась на местных жителей.

«Мы боимся, такое случается не в первый раз. Мы даже в сторону Днестра ходить боимся, потому что собаку отпускают, и она гуляет и днем, и ночью».

«У него две большие собаки. Одна из них, белая, набросилась на меня, так у меня стало плохо с сердцем, приехала скорая, я пролежала в больнице десять дней».

Полиция обещает наказать виновного.

«После выяснения всех обстоятельств примем законное решение», — сказал глава полицейского участка Андрей Барбос.

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