«Схватила за руку и потянула на землю»: в Вадул-луй-Водэ собака напала на девятилетнюю девочку
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Очевидцы говорят, что хозяин часто выпускает пса во двор без присмотра.
«Собака часто гуляет одна по парку. Она схватила девочку за руку и потянула на землю».
Мать девочки говорит, что эта собака не раз кидалась на местных жителей.
«Мы боимся, такое случается не в первый раз. Мы даже в сторону Днестра ходить боимся, потому что собаку отпускают, и она гуляет и днем, и ночью».
«У него две большие собаки. Одна из них, белая, набросилась на меня, так у меня стало плохо с сердцем, приехала скорая, я пролежала в больнице десять дней».
Полиция обещает наказать виновного.
«После выяснения всех обстоятельств примем законное решение», — сказал глава полицейского участка Андрей Барбос.
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