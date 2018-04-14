«Схватила за руку и потянула на землю»: в Вадул-луй-Водэ собака напала на девятилетнюю девочку

«Собака часто гуляет одна по парку. Она схватила девочку за руку и потянула на землю».



Мать девочки говорит, что эта собака не раз кидалась на местных жителей.



«Мы боимся, такое случается не в первый раз. Мы даже в сторону Днестра ходить боимся, потому что собаку отпускают, и она гуляет и днем, и ночью».



«У него две большие собаки. Одна из них, белая, набросилась на меня, так у меня стало плохо с сердцем, приехала скорая, я пролежала в больнице десять дней».



Полиция обещает наказать виновного.



«После выяснения всех обстоятельств примем законное решение», — сказал глава полицейского участка Андрей Барбос.