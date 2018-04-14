Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Путин сделал заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии
Появилось видео ракетных ударов по Дамаску
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:07 (мск), источник: Publika.md

Еще один случай гепатита А подтвердился в Кагуле

Новый случай гепатита А в Кагуле. 19-летнюю девушку госпитализировали четвертого апреля, а лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Пациентка живет в Чимишлии, а заразиться могла в селе Тартаул де Салчие, когда гостила у родственников.

Источник: Publika.md

В середине марта в кагульской районной больнице оказались девять человек, из которых семеро детей, с подозрением на гепатит А. Все они — жители села Тартаул де Салчие.

В сельском детском саду и гимназии ввели карантин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Владимир Путин осудил удар по Сирии
Минобороны: при ударе западной коалиции по Сирии никто не погиб
Президент Сирии прибыл в свою резиденцию в Дамаске
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Умер режиссер, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»
Непобедимый боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Спорт
Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме Фотограф Reuters, находившийся у кромки поля на матче ЦСКА — «Арсенал», рассказал, что в адрес игроков гостей были слышны «обезьяньи уханья»
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь