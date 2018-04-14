Еще один случай гепатита А подтвердился в Кагуле
Новый случай гепатита А в Кагуле. 19-летнюю девушку госпитализировали четвертого апреля, а лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Пациентка живет в Чимишлии, а заразиться могла в селе Тартаул де Салчие, когда гостила у родственников.
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