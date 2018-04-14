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11:01 (мск), источник: Publika.md

Стрелявшего из пистолета в воздух мужчину задержали в столице

Минувшей ночью на столичной улице Петрикань вышедший на прогулку с приятелем мужчина несколько раз выстрелил в воздух. Оказалось, что свидетелями произошедшего стали полицейские.

Источник: Publika.md

Патрульный инспектор сообщил, что увидев правоохранителей, стрелявший бросил оружие и собирался убежать.

Полицейские его задержали, а пистолет и гильзы нашли на обочине.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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