Стрелявшего из пистолета в воздух мужчину задержали в столице

Стрелявшего из пистолета в воздух мужчину задержали в столице

Минувшей ночью на столичной улице Петрикань вышедший на прогулку с приятелем мужчина несколько раз выстрелил в воздух. Оказалось, что свидетелями произошедшего стали полицейские.