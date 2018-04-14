Стрелявшего из пистолета в воздух мужчину задержали в столице
Минувшей ночью на столичной улице Петрикань вышедший на прогулку с приятелем мужчина несколько раз выстрелил в воздух. Оказалось, что свидетелями произошедшего стали полицейские.
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Минувшей ночью на столичной улице Петрикань вышедший на прогулку с приятелем мужчина несколько раз выстрелил в воздух. Оказалось, что свидетелями произошедшего стали полицейские.
Патрульный инспектор сообщил, что увидев правоохранителей, стрелявший бросил оружие и собирался убежать.
Полицейские его задержали, а пистолет и гильзы нашли на обочине.
Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
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