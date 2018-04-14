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12:24 (мск), источник: РИАЦ

На севере Волгограда ночью сгорели сразу три автомобиля

ЧП произошло в Краснооктябрьском районе 14 апреля.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 03.44.

— На улице Библиотечная горели автомобили «Лада Ларгус», «Фольксваген Поло» и «Ниссан Альмера». Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.55. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — уточнили в ведомстве.

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