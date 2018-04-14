На севере Волгограда ночью сгорели сразу три автомобиля
ЧП произошло в Краснооктябрьском районе 14 апреля.
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ЧП произошло в Краснооктябрьском районе 14 апреля.
По сообщению
— На улице Библиотечная горели автомобили «Лада Ларгус», «Фольксваген Поло» и «Ниссан Альмера». Пожарные расчёты 2-й
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