В Волгограде ищут без вести пропавшего 35-летнего жителя Челябинска
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 35-летнего Ильдара Касимова.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 35-летнего Ильдара Касимова.
Утром 19 мая 2013 года мужчина отправился на работу и исчез. В последний раз его видели проходящим мимо железнодорожной станции посёлка Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области. На протяжении почти пяти лет о его месте нахождения ничего не известно, — сообщили в
Следователи обращаются ко всем, кто располагает
Приметы разыскиваемого: на вид 30−35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, разрез глаз узкий, нос широкий, лицо имеет округлую форму.
Был одет: куртка
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.