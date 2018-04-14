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12:33 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде ищут без вести пропавшего 35-летнего жителя Челябинска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 35-летнего Ильдара Касимова.

Источник: РИАЦ

Утром 19 мая 2013 года мужчина отправился на работу и исчез. В последний раз его видели проходящим мимо железнодорожной станции посёлка Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области. На протяжении почти пяти лет о его месте нахождения ничего не известно, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания Ильдара Касимова с просьбой сообщить эту информацию в ближайший отдел полиции или по телефону «02».

Приметы разыскиваемого: на вид 30−35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, разрез глаз узкий, нос широкий, лицо имеет округлую форму.

Был одет: куртка темно-серого цвета, потертые темно-синие джинсы, футболка бирюзового цвета, кроссовки белые с зелеными вставками.

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