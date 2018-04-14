В Волгограде ищут без вести пропавшего 35-летнего жителя Челябинска

Утром 19 мая 2013 года мужчина отправился на работу и исчез. В последний раз его видели проходящим мимо железнодорожной станции посёлка Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области. На протяжении почти пяти лет о его месте нахождения ничего не известно, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.