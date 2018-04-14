На трассе Симферополь-Керчь столкнулись грузовик и микроавтобус
Пострадал 12-летний ребенок.
Пострадал 12-летний ребенок.
На трассе «Симферополь-Керчь» 13 апреля столкнулись грузовик «MAN» и грузовой микроавтобус «Volkswagen».
По данным
Огнеборцы отсоединили аккумулятор, приняли противопожарные меры и помогли медикам доставить пострадавшего 12-летнего ребенка к автомобилю «скорой». Он получил травмы разной степени тяжести.
О причинах аварии не сообщается.
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