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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Симферополь-Керчь столкнулись грузовик и микроавтобус

Пострадал 12-летний ребенок.

На трассе «Симферополь-Керчь» 13 апреля столкнулись грузовик «MAN» и грузовой микроавтобус «Volkswagen».

По данным пресс-службы МЧС, инцидент произошел в 15:50 в районе дачного кооператива «Парус», (городской округ Феодосия). На место немедленно выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и врачи.

Огнеборцы отсоединили аккумулятор, приняли противопожарные меры и помогли медикам доставить пострадавшего 12-летнего ребенка к автомобилю «скорой». Он получил травмы разной степени тяжести.

О причинах аварии не сообщается.

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