Из-за пала травы в Калининграде эвакуировали автосервис
В пятницу вечером, 13 апреля, на проспекте Победы в Калининграде эвакуировали людей и технику в связи с угрозой пожара.
В пятницу вечером, 13 апреля, на проспекте Победы в Калининграде эвакуировали людей и технику в связи с угрозой пожара.
Там загорелось поле в районе исправительной колонии № 8, затем пламя перекинулось на соседнюю лесополосу, где огонь удалось локализовать прибывшим пожарным расчетам.
В связи с серьезной опасностью руководство автосервиса, находящегося рядом с местом возгорания, решило эвакуировать с территории технику и персонал.
Александр Безпалов, сотрудник автосервиса:
— Была угроза возгорания. Деревья, трава горела. Фуры угоняли, чтобы они не загорелись. Свою машину я оставил в гараже в глубине территории, я думаю, что до гаража огонь не перекинется.
Как сообщили калининградским «Вестям» в
Алексей Баранов,
— Угрозы,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.