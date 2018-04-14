Из-за пала травы в Калининграде эвакуировали автосервис

Там загорелось поле в районе исправительной колонии № 8, затем пламя перекинулось на соседнюю лесополосу, где огонь удалось локализовать прибывшим пожарным расчетам.

В связи с серьезной опасностью руководство автосервиса, находящегося рядом с местом возгорания, решило эвакуировать с территории технику и персонал.

Александр Безпалов, сотрудник автосервиса:

— Была угроза возгорания. Деревья, трава горела. Фуры угоняли, чтобы они не загорелись. Свою машину я оставил в гараже в глубине территории, я думаю, что до гаража огонь не перекинется.

Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе регионального МЧС, в тастоящий момент пал травы локализован, угрозы распространения нет.

Алексей Баранов, пресс-секретарь регионального управления МЧС России: