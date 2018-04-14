В Ростове задержали «доктора Зло»

В Ростове-на-Дону полицейские задержали неадекватного молодого человека, который представился как «доктор Зло». Об этом сообщают местные СМИ. Используя некие заклинания, он угрожал превратить стражей порядка в рабов, однако на деле только рассмешил их.

Парень приказывал снять с него наручники, топал ногами по полу, сопровождая это фразой «зло моя сила». По некоторым данным, молодой человек мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических средств, однако так ли это на самом деле, будет установлено в ходе экспертизы.