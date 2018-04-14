В Ростове задержали «доктора Зло»
Он угрожал превратить полицейских в его рабов.
Он угрожал превратить полицейских в его рабов.
В
Парень приказывал снять с него наручники, топал ногами по полу, сопровождая это фразой «зло моя сила». По некоторым данным, молодой человек мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических средств, однако так ли это на самом деле, будет установлено в ходе экспертизы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.