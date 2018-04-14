Пенсионер вышел из дома и исчез в Костанайской области

Полиция разыскивает я жителя поселка Затобольска Костанайского района Ахметжана Зайырбаева, который 8 апреля около 8 часов утра, находясь в гостях в селе Боровском Мендыкаринского района, вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Приметы: рост 160−165 см. короткие темные волосы с сединой. Худощавое телосложение. Шрам над правой бровью. Был одет в черную дубленку и зимнюю шапку. Ранее перенес инсульт. Частичная потеря памяти. Всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, можно сообщить по номеру «102», — сообщили в полиции.