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12:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Пенсионер вышел из дома и исчез в Костанайской области

В Костанайской области разыскивается 79-летний мужчина, который 8 апреля вышел из дома и не вернулся, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Newtimes.kz

Полиция разыскивает я жителя поселка Затобольска Костанайского района Ахметжана Зайырбаева, который 8 апреля около 8 часов утра, находясь в гостях в селе Боровском Мендыкаринского района, вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Приметы: рост 160−165 см. короткие темные волосы с сединой. Худощавое телосложение. Шрам над правой бровью. Был одет в черную дубленку и зимнюю шапку. Ранее перенес инсульт. Частичная потеря памяти. Всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, можно сообщить по номеру «102», — сообщили в полиции.

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