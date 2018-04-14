Видеофакт: спецназ со стрельбой задержал под Минском группу нелегалов
Международную преступную группу, которая везла в Евросоюз 11 нелегалов из Вьетнама, задержали под Минском.
Международную преступную группу, которая везла в Евросоюз 11 нелегалов из Вьетнама, задержали под Минском.
Сотрудники пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе Ракова Минской области задержали международную группу, переправлявшую незаконных мигрантов в Европу, сообщили в ГПК.
В результате проведения комплекса
«Были задержаны организатор незаконной миграции 33-летний гражданин Азербайджана, и двое перевозчиков — граждан Беларуси, и двое проводников, выходцев из Чечни», — сообщили Sputnik в субботу в
По словам пограничников, все они перевозили по территории Беларуси к границе с целью дальнейшего перемещения в Евросоюз через гродненский участок границы 11 мигрантов из Вьетнама, у которых даже не было с собой документов, удостоверяющих личность.
В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371−1 (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении нелегальных мигрантов начат административный процесс.
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