Видеофакт: спецназ со стрельбой задержал под Минском группу нелегалов

Источник: Sputnik.by

Сотрудники пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе Ракова Минской области задержали международную группу, переправлявшую незаконных мигрантов в Европу, сообщили в ГПК.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на трассе под Минском были остановлены три автомобиля. В них находилась группа мужчин, которые осуществляли противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.

«Были задержаны организатор незаконной миграции 33-летний гражданин Азербайджана, и двое перевозчиков — граждан Беларуси, и двое проводников, выходцев из Чечни», — сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

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По словам пограничников, все они перевозили по территории Беларуси к границе с целью дальнейшего перемещения в Евросоюз через гродненский участок границы 11 мигрантов из Вьетнама, у которых даже не было с собой документов, удостоверяющих личность.