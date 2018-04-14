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12:21 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: спецназ со стрельбой задержал под Минском группу нелегалов

Международную преступную группу, которая везла в Евросоюз 11 нелегалов из Вьетнама, задержали под Минском.

Источник: Sputnik.by

Сотрудники пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе Ракова Минской области задержали международную группу, переправлявшую незаконных мигрантов в Европу, сообщили в ГПК.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на трассе под Минском были остановлены три автомобиля. В них находилась группа мужчин, которые осуществляли противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.

«Были задержаны организатор незаконной миграции 33-летний гражданин Азербайджана, и двое перевозчиков — граждан Беларуси, и двое проводников, выходцев из Чечни», — сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

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По словам пограничников, все они перевозили по территории Беларуси к границе с целью дальнейшего перемещения в Евросоюз через гродненский участок границы 11 мигрантов из Вьетнама, у которых даже не было с собой документов, удостоверяющих личность.

В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371−1 (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении нелегальных мигрантов начат административный процесс.

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