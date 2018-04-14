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12:37 (мск), источник: Интерфакс

В Подмосковье задержали грузинского криминального авторитета

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — В подмосковном Реутово задержан гражданин Грузии, совершивший преступления на территории Франции, сообщила в субботу «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На съемной квартире в Реутове задержан находившийся в международном розыске 48-летний уроженец Республики Грузия», — сказала она.

Сообщается, что во Франции задержанный был объявлен в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств.

Злоумышленник задержан в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче (1957 год) для обеспечения передачи правоохранительным органам Франции, отметили в МВД.

«Московский патруль»: В Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж
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12 апреля© Ньюстюб
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