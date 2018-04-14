В Подмосковье задержали грузинского криминального авторитета
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — В подмосковном Реутово задержан гражданин Грузии, совершивший преступления на территории Франции, сообщила в субботу «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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