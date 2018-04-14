В Подмосковье задержали грузинского криминального авторитета

«На съемной квартире в Реутове задержан находившийся в международном розыске 48-летний уроженец Республики Грузия», — сказала она.

Сообщается, что во Франции задержанный был объявлен в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств.