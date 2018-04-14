В Тихорецком районе от мужчины сбежали краденые свиньи

В полицию обратился местный житель, у которого из хозпостройки пропали девять свиней. Ущерб превысил 40 тыс. рублей. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли на земле следы шин автомобиля. Сотрудники МВД установили машину, на которой ехал вор, и задержали 28-летнего местного жителя.