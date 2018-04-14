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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Троих подростков ищут в Нижнем Новгороде

Двое из них — родом из села Вязовка.

Сразу троих подростков ищут волонтеры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородской поисково-спасательной группы «Рысь».

16-летний Максим Яровиков утром 11 апреля 2018 года ушел из своего дома на улице Специалистов в селе Вязовка Кстовского района и не вернулся. Максим Яровиков имеет худощавое телосложение, рост около 165 сантиметров, голубые глаза. Волосы на голове отсутствуют. В день исчезновения юноша был одет в синюю кепку со звездочками, синюю куртку, синие джинсы и синие мокасины. У Максима есть особая примета — татуировка на левой руке в виде надписи от локтя до кисти.

Источник: Комсомольская правда

17-летняя Надежда Тычкова также живет в селе Вязовка, однако пропала девушка в Советском районе Нижнего Новгорода — около 17:30 11 апреля ушла из института в районе Дворца спорта и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Надежда Тычкова имеет худощавое телосложение, рост около 150 сантиметров, светлые волосы до плеч и светлые глаза. Девушка была одета в черную куртку со светлой меховой опушкой на капюшоне, светлые штаны или черную юбку, а также черные сапоги. С собой у нее также была черная маленькая сумка.

17-летняя Полина Петрачкова 10 апреля 2018 года ушла из дома на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде и не вернулась. Полина Петрачкова имеет плотное телосложение, рост 157 сантиметров, темные волосы до плеч и карие глаза. Девушка была одета в малиновую куртку с темно-серой опушкой на капюшоне, черную толстовку с рисунком, черные брюки с серебристыми лампасами и черно-белые кроссовки Adidas. С собой у Полины была темно-синяя маленькая сумка. У Полины Петрачковой есть особая примета в виде шрамов от порезов на левой руке.

Любую информацию о пропавших подростках просят сообщать по телефонам 8 (831) 28−38−200 — волонтеры, или 102 — полиция.

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