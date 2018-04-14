В Омске загорелось общежитие автодорожного университета

Как рассказали в МЧС, к счастью, никто не пострадал. Жителей эвакуировали по пожарной лестнице с 9-го этажа. Пожар был ликвидирован в 14:25. На месте работали 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

«На момент прибытия спасателей горел мусоропровод, было задымление в подъезде. Большинство жителей самостоятельно эвакуировались. Шесть человек, из них одного ребенка, вывели по автолестнице, а еще одного человека спасли с помощью специального устройства», — уточнили в МЧС по Омской области.