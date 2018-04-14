В центре Ростова загорелась свалка
В соцсетях пошутили, что этого горят цены крупной торговой сети.
В соцсетях пошутили, что этого горят цены крупной торговой сети.
В центре
Пожарные ликвидировали огонь в течение 10 минут после поступления вызова. Тем не менее, активные пользователи социальных сетей успели оперативно выложить фотографии дыма, который поднимался над центром Ростова, в интернет. Они предположили, что горит супермаркет крупной торговой сети «Магнит». В комментариях подписчики одного из популярных городских пабликов иронично отметили, что возможно это горят цены.
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