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13:37 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Ростова загорелась свалка

В соцсетях пошутили, что этого горят цены крупной торговой сети.

В центре Ростова-на-Дону сегодня днем, 14 апреля, загорелась свалка рядом с домом по улице Красноармейской, 3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожарные ликвидировали огонь в течение 10 минут после поступления вызова. Тем не менее, активные пользователи социальных сетей успели оперативно выложить фотографии дыма, который поднимался над центром Ростова, в интернет. Они предположили, что горит супермаркет крупной торговой сети «Магнит». В комментариях подписчики одного из популярных городских пабликов иронично отметили, что возможно это горят цены.

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