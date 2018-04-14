Инвалида, которого родные искали больше недели, нашли погибшим
Его тело обнаружили в Индустриальном районе.
Его тело обнаружили в Индустриальном районе.
Пропавшего мужчину, страдающего от серьёзного заболевания, нашли погибшим. Родные искали его с 5 апреля, на поиски выходили волонтёры.
Как рассказали волонтёры, тело мужчины нашли в районе шоссе Космонавтов и улицы Оверятской. Подробности не сообщаются.
Напомним, 55-летний мужчина пропал 5апреля. Он не разговаривает, у него серьёзные проблемы со здоровьем. Он вышел из дома в микрорайоне Парковый и не вернулся. Искать пропавшего мужчину несколько раз выходили волонтёры
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