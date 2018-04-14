Инвалида, которого родные искали больше недели, нашли погибшим

Пропавшего мужчину, страдающего от серьёзного заболевания, нашли погибшим. Родные искали его с 5 апреля, на поиски выходили волонтёры.

Как рассказали волонтёры, тело мужчины нашли в районе шоссе Космонавтов и улицы Оверятской. Подробности не сообщаются.