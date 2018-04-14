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14:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

Инвалида, которого родные искали больше недели, нашли погибшим

Его тело обнаружили в Индустриальном районе.

Пропавшего мужчину, страдающего от серьёзного заболевания, нашли погибшим. Родные искали его с 5 апреля, на поиски выходили волонтёры.

Как рассказали волонтёры, тело мужчины нашли в районе шоссе Космонавтов и улицы Оверятской. Подробности не сообщаются.

Напомним, 55-летний мужчина пропал 5апреля. Он не разговаривает, у него серьёзные проблемы со здоровьем. Он вышел из дома в микрорайоне Парковый и не вернулся. Искать пропавшего мужчину несколько раз выходили волонтёры поисково-спасательного отряда им. Ирины Бухановой.

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