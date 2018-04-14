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15:06 (мск), источник: Клопс.ru

Полиция установила личности мужчин, тела которых были найдены в бытовке на ул. Невского

Один из них находился в розыске за кражи.

Полицейские установили личности мужчин, чьи тела накануне были найдены в бытовке на ул. Невского. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к следствию.

Личности погибших установили по отпечаткам пальцев. Это лица без определенного места жительства 1993, 1996, 1983 и 1970 годов рождения. Самый младший из них находился в розыске за кражи.

Тела четырёх человек были обнаружены на территории заброшенной стройки на ул. Невского, огороженной забором. Работы там не велись около года.

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