Полиция установила личности мужчин, тела которых были найдены в бытовке на ул. Невского

Полицейские установили личности мужчин, чьи тела накануне были найдены в бытовке на ул. Невского. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к следствию.

Личности погибших установили по отпечаткам пальцев. Это лица без определенного места жительства 1993, 1996, 1983 и 1970 годов рождения. Самый младший из них находился в розыске за кражи.