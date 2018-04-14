Пятна нефти на южноуральской реке устраняют специалисты
Нефтяники стараются не допустить экологической катастрофы.
Нефтяники стараются не допустить экологической катастрофы.
Мазутную пленку на поверхности Бергильды в начале апреля обнаружили жители села Чепишево, что в Сосновском районе. Нефть попала в реку по вине похитителей, которые незаконно «врезались» в магистральный трубопровод.
Воров поймали, а вот утечку горючего не ликвидировали. Жители поселка обратились к местным властям с требованием немедленно устранить последствия.
Помочь южноуральцам согласились нефтяники.
— В настоящее время сотрудники аварийной службы уже удаляют пятна мазута. Чтобы обеспечить полную экологическую безопасности в связи с таянием снега, решается вопрос об установке плавучих заграждений на реке Бергильда. Угрозы жизни и здоровью населения нет, — сообщает
Стоит отметить, что затраты по ликвидации последствий криминальной врезки, превысят стоимость похищенного топлива.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.