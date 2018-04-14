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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Пятна нефти на южноуральской реке устраняют специалисты

Нефтяники стараются не допустить экологической катастрофы.

Мазутную пленку на поверхности Бергильды в начале апреля обнаружили жители села Чепишево, что в Сосновском районе. Нефть попала в реку по вине похитителей, которые незаконно «врезались» в магистральный трубопровод.

Воров поймали, а вот утечку горючего не ликвидировали. Жители поселка обратились к местным властям с требованием немедленно устранить последствия.

Помочь южноуральцам согласились нефтяники.

— В настоящее время сотрудники аварийной службы уже удаляют пятна мазута. Чтобы обеспечить полную экологическую безопасности в связи с таянием снега, решается вопрос об установке плавучих заграждений на реке Бергильда. Угрозы жизни и здоровью населения нет, — сообщает пресс-служба компании «Транснефть-Урал».

Стоит отметить, что затраты по ликвидации последствий криминальной врезки, превысят стоимость похищенного топлива.

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