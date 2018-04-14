Участок дороги подтоплен в селе Качелино в Татарстане
На данном участке ограничено движение легковых автомобилей.
На данном участке ограничено движение легковых автомобилей.
Участок дороги подтоплен в селе Качелино Арского района Татарстана. Об этом сообщили в МЧС по Республике.
По данным
«Движение по дороге ограничено для легкового транспорта, для грузового транспорта проезд обеспечен», — сказали в МЧС.
Там добавили, что угроза подтопления жилых домов в поселке отсутствует.
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