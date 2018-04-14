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15:10 (мск), источник: АиФ Казань

Участок дороги подтоплен в селе Качелино в Татарстане

На данном участке ограничено движение легковых автомобилей.

Участок дороги подтоплен в селе Качелино Арского района Татарстана. Об этом сообщили в МЧС по Республике.

По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что из-за таяния снега и подъема уровня воды в реке Казанка, произошло подтопление участка дороги в поселке Качелино, поступила в оперативную дежурную смену МЧС 14 апреля утром.

«Движение по дороге ограничено для легкового транспорта, для грузового транспорта проезд обеспечен», — сказали в МЧС.

Там добавили, что угроза подтопления жилых домов в поселке отсутствует.

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