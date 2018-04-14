Участок дороги подтоплен в селе Качелино в Татарстане

Участок дороги подтоплен в селе Качелино Арского района Татарстана. Об этом сообщили в МЧС по Республике.

По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что из-за таяния снега и подъема уровня воды в реке Казанка, произошло подтопление участка дороги в поселке Качелино, поступила в оперативную дежурную смену МЧС 14 апреля утром.

«Движение по дороге ограничено для легкового транспорта, для грузового транспорта проезд обеспечен», — сказали в МЧС.