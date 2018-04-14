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15:15 (мск), источник: Pro Город Самара

Стали известны подробности аварии на Южном шоссе: пострадала женщина

Сотрудники полиции организовали реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомобилей.

ДТП произошло сегодня, 14 апреля, утром на Южном шоссе.

По предварительным данным полицейских, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в направлении въезда в город в сторону улицы Аврора, допустил столкновение с Opel, которые двигался перед ним.

От полученного удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Reno.

С последней впоследствии допустила столкновение иномарка Skoda. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Opel — женщина 1984 года рождения.

Сотрудники полиции организовали реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомобилей.

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