Стали известны подробности аварии на Южном шоссе: пострадала женщина
Сотрудники полиции организовали реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомобилей.
Сотрудники полиции организовали реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомобилей.
ДТП произошло сегодня, 14 апреля, утром на Южном шоссе.
По предварительным данным полицейских, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в направлении въезда в город в сторону улицы Аврора, допустил столкновение с Opel, которые двигался перед ним.
От полученного удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Reno.
С последней впоследствии допустила столкновение иномарка Skoda. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Opel — женщина 1984 года рождения.
Сотрудники полиции организовали реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомобилей.
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