В МЧС Башкирии сообщили о ситуации с подтопленными территориями в Зубово

Источник: Башинформ

Уровень воды держится выше нулевой отметки на 50 см. В селе Зубово Уфимского района освобождены от воды 21 придворовая территория и пять домов. Остаются подтопленными 38 придворовых участков и 17 домов, в которых проживают 27 человек, из них четыре ребенка.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте подтопления работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС — 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы четыре плавсредства. Ведется мониторинг ситуации с помощью четырех беспилотников. Завершились работы по насыпи дамбы.