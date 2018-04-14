В МЧС Башкирии сообщили о ситуации с подтопленными территориями в Зубово

Уровень воды держится выше нулевой отметки на 50 см. В селе Зубово Уфимского района освобождены от воды 21 придворовая территория и пять домов. Остаются подтопленными 38 придворовых участков и 17 домов, в которых проживают 27 человек, из них четыре ребенка.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте подтопления работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС — 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы четыре плавсредства. Ведется мониторинг ситуации с помощью четырех беспилотников. Завершились работы по насыпи дамбы.
Сейчас проводятся работы по откачке воды с подтопленных придомовых территорий, погребов и подвалов жилых домов. Ситуация находится под контролем.
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