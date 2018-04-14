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15:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге на стройке дома рабочий рухнул в лестничный пролет

Мигрант госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Reuters

На стройке жилого дома в Выборгском районе серьезно травмирован рабочий, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

29-летнего уроженца Узбекистана нашли на стройплощадке с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, травмами грудной клетки и живота, повреждением внутренних органов, закрытым переломом таза и переломом левой бедренной кости.

Он был доставлен в одну из больниц Петербурга.

Состояние рабочего оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Предположительно, строитель упал в лестничный пролет по собственной неосторожности.

Ведется проверка.

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