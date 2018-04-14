Пьяный петербуржец пытался эвакуировать с работы свою возлюбленную
43-летний мужчина решил, что началась война.
43-летний мужчина решил, что началась война.
Инцидент с участием пьяного хулигана произошел в Красногвардейском районе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Днем 13 апреля нетрезвый 43-летний безработный петербуржец ворвался в салон красоты на улице Лазо, размахивая ружьем.
Мужчина кричал, что «началась война», требовал, чтобы все «бежали» и пытался вывести на улицу свою сожительницу, 41-летнюю женщину.
Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции, который скрутил нетрезвого хулигана.
При нем были обнаружены самозарядное тактическое одноствольное гладкоствольное ружье Fabarm Sat 8 и травматический пистолет Grand Power.
Все оружие оказалось зарегистрированным.
Также выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра и ранее не раз проходил лечение в психоневрологическом диспансере.
Ведется проверка инцидента.
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