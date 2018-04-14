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15:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пьяный петербуржец пытался эвакуировать с работы свою возлюбленную

43-летний мужчина решил, что началась война.

Источник: Reuters

Инцидент с участием пьяного хулигана произошел в Красногвардейском районе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Днем 13 апреля нетрезвый 43-летний безработный петербуржец ворвался в салон красоты на улице Лазо, размахивая ружьем.

Мужчина кричал, что «началась война», требовал, чтобы все «бежали» и пытался вывести на улицу свою сожительницу, 41-летнюю женщину.

Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции, который скрутил нетрезвого хулигана.

При нем были обнаружены самозарядное тактическое одноствольное гладкоствольное ружье Fabarm Sat 8 и травматический пистолет Grand Power.

Все оружие оказалось зарегистрированным.

Также выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра и ранее не раз проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

Ведется проверка инцидента.

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