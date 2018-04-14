Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
Что будет, если «закончились права»
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Екатерина Андреева выглядит ровесницей дочери
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
DWN: одна искра — и «состязания» РФ с НАТО перерастут в войну
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Евгений Петросян примерил образ рокера
Екатерина Андреева выглядит ровесницей дочери
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:59 (мск), источник: РИА Новости

Власти Татарстана подтвердили задержание бывшего вице-премьера

КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости. Следствие вновь задержало бывшего вице-премьера — министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, отпущенного судом, по новому эпизоду мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

Ранее Швецов был задержан 13 апреля в качестве подозреваемого по двум эпизодам мошенничества. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте на два месяца. Однако Советский райсуд Казани в субботу, не согласившись с доводами следствия, не стал арестовывать подозреваемого, отпустив из зала суда. После этого следствие вновь задержало Швецова по подозрению в новом эпизоде мошенничества.

«В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденного в конце 2017 года, был выявлен новый эпизод преступной деятельности. Швецов был задержан», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, в настоящее время Швецов является обвиняемым по одному эпизоду и подозреваемым по трём эпизодам мошенничества.

Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Власти Татарстана подтвердили задержание бывшего вице-премьера
В Татарстане четыре тысячи человек примут участие в 'Тотальном диктанте'
США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение
Украинские пограничники задержали россиянина
Ученые разгадали тайну Дороги гигантов
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Минобороны: при ударе западной коалиции по Сирии никто не погиб
«Локомотив» разгромил «Динамо» в РФПЛ
Спорт
Каким будет состав сборной на ЧМ Тренерский штаб сборной России объявил имена хоккеистов, которые присоединятся к команде для участия в Чешских играх
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь