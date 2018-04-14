Мотоциклист в Минске врезался в автомобиль ГАИ

Авария произошла сегодня около 12.00 на ул. Тростенецкой. «Внимание сотрудников ГАИ привлек регистрационный знак на мотоцикле Suzuki GSX — он не соответствует требованиям Правил дорожного движения. Пытаясь уйти от преследования, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Также он столкнулся со служебным автомобилем. Мужчина не имеет водительских прав и в течение года повторно управлял транспортным средством без водительского удостоверения», — проинформировали в ГАИ. Во время досмотра у задержанного обнаружен кастет.