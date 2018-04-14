На Южном Урале без вести пропал 78-летний рыбак

В Магнитогорске третий день ищут Виктора Лазаренко. В последний раз пожилого мужчину видели 11 апреля. Он вышел из дома по проспекту Карла Маркса, 204/2, взял с собой рюкзак, оделся, как на рыбалку: комбинезон защитного цвета, черная вязаная шапка, резиновые сапоги. С тех пор о пенсионере ничего неизвестно.

Участники поисковой группы «Легион-СПАС» второй день прочесывают берег реки Урал в районе поселка «Старая Магнитка». Это излюбленное место фанатов зимней рыбалки. Вместе с добровольцами в поисках принимает участие специально обученная немецкая овчарка. Однако, пока волонтерам не удалось обнаружить ни единой зацепки.

— Сегодня не найден. Спасибо всем кто присоединился к поиску! — пишут на своей странице ребята из «Легион-СПАС».