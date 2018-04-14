Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Евгений Петросян примерил образ рокера
Екатерина Андреева выглядит ровесницей дочери
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На границе с Воронежской областью разбился легкомоторный самолет: погибли 2 человека

ЧП случилось в районе деревни Шаршки.

Легкомоторный самолет разбился на границе с Воронежской областью в субботу, 14 апреля. Погибли двое человек, которые находились на борту судна, сообщило РИА «Новости».

ЧП случилось в районе деревни Шаршни (Липецкая область). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Липецкой области разбился самолет воронежского авиаклуба: погибли 2 человека
США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение
Украинские пограничники задержали россиянина
Ученые разгадали тайну Дороги гигантов
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Минобороны: при ударе западной коалиции по Сирии никто не погиб
«Локомотив» разгромил «Динамо» в РФПЛ
Спорт
Каким будет состав сборной на ЧМ Тренерский штаб сборной России объявил имена хоккеистов, которые присоединятся к команде для участия в Чешских играх
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь