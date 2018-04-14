На границе с Воронежской областью разбился легкомоторный самолет: погибли 2 человека
ЧП случилось в районе деревни Шаршки.
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ЧП случилось в районе деревни Шаршки.
Легкомоторный самолет разбился на границе с Воронежской областью в субботу, 14 апреля. Погибли двое человек, которые находились на борту судна, сообщило РИА «Новости».
ЧП случилось в районе деревни Шаршни (Липецкая область). Обстоятельства произошедшего выясняются.
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