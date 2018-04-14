Десять авиабомб обезврежено в Крыму
Об опасной находке сообщили местные жители.
Об опасной находке сообщили местные жители.
Десять авиабомб весом в 2,5 кг обезврежено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в МЧС по Республике.
По данным
«Снаряды были извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. С соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были уничтожены», — сказали в МЧС.
Там добавили, что авиабомбы ликвидировали сотрудники отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.
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