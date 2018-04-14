Десять авиабомб обезврежено в Крыму

Десять авиабомб весом в 2,5 кг обезврежено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в МЧС по Республике.

По данным пресс-службы ведомства, осколочные авиабомбы времен Великой Отечественной войны обнаружили местные жители на территории села Багерово.

«Снаряды были извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. С соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были уничтожены», — сказали в МЧС.