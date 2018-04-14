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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Конфликт между двумя молдаванами в Румынии закончился стрельбой

Пострадавший госпитализирован, виновника задержали о горячим следам.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 14 апреля, примерно в 4 часа утра, в поле возле села Чепарь, Румыния: между двумя гражданами Молдовы возник конфликт, один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в другого. 31-летнего пострадавшего обнаружил местный житель, который сообщил об этом по номеру 112, сообщает observator.tv.

Гражданина Молдовы госпитализировали с огнестрельными ранениями в груди, шее и руке. Из его тела достали три пули. Его привели в сознание и доставили в Больницу скорой помощи города Бистрица. Стрелявший бежал с места преступления, его задержали в жудеце Марамуреш. Оружия на месте происшествия не нашли. Полиция Румынии выясняет, было ли оно летальным. Расследование по этому делу продолжается.

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