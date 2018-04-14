В Иркутской области закрыли два ТЦ из-за проблем с пожарной безопасностью

Источник: РИА "Новости"

Внеплановые проверки пожарной безопасности были организованы в РФ органами прокуратуры после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово, где во время пожара погибли 64 человека. В проверках также принимают участие представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.

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По данным УФССП по Иркутской области, на основании судебных решений приставами в субботу приостановлена деятельность пятиэтажного торгово-развлекательного центра «Карамель», расположенного в центре Иркутска.

«Прокурор Октябрьского района города Иркутска в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковым заявлением в суд к собственникам ТРЦ “Карамель” об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Суд, в частности, обязал владельцев здания до 13 мая 2018 года обеспечить в ТРЦ работу автоматической пожарной сигнализации, установки водяного пожаротушения и системы дымоудаления.

Ведомство также сообщает, что в пятницу был закрыт торговый центр «Золотой рай» в городе Черемхово, где во время прокурорской проверки было установлено, что у собственника отсутствует разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Черемховский городской суд квалифицировал данное нарушение «как создающее угрозу жизни и здоровью работников и посетителей торгового центра». Деятельность ТЦ приостановлена до получения разрешающих документов.

Ранее сообщалось, что прокурорская проверка в поселке Хомутово привела к закрытию торгово-развлекательного центра «Радуга», где также не соблюдались правила пожарной безопасности.