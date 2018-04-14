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16:40 (мск), источник: РИА Новости

Украинские пограничники задержали россиянина

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В одесском международном аэропорту задержали россиянина, уличенного в использовании поддельных документов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Источник: РИА Новости
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«Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России, который прибыл рейсом «Стамбул — Одесса», — сообщает ведомство.

Украинские правоохранители обнаружили, что мужчина воспользовался поддельным паспортом, и привлекли его к административной ответственности. Ему также запретили въезд на Украину в течение трех лет.

Ранее в Харьковской области задержали россиянина за незаконное пересечение границы.

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