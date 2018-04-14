В Сочи в ДТП попал автобус с детьми

ДТП случилось в Адлерском районе курорта около 15:30. По предварительным данным, водитель автобуса при перестроении врезался в Hyundai. После автобус съехал с дороги в ливневую канаву, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.