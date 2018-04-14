Автомобиль сгорел дотла на остановке в Костанае

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 апр — Sputnik. Легковой автомобиль за несколько минут сгорел дотла в центре Костаная.

К месту происшествия прибыли пятеро сотрудников пожарной части № 2 на одной автоцистерне.

«Автомобиль марки Volkswagen Golf 1993 года выпуска сгорел полностью. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Хозяйка автомобиля не пострадала», — сообщили «Алау» в службе пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС Костанайской области.