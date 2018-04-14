Над расстрелявшими в упор двоих человек в Темиртау начался суд

Источник: Newtimes.kz

Один из подсудимых ранее участвовал в вооружённом конфликте в Украине. В эту страну парни и направлялись, когда пытались скрыться от правоохранительных органов. Оперативники задержали их и сняли с поезда, следовавшего маршрутом Новосибирск — Белгород.

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«Рассматривается уголовное дело в отношении граждан, которые в гаражном массиве города Темиртау убили хозяина и племянника из-за задолженности по арендуемому гаражу, используя огнестрельное оружие 16 калибра. Также подсудимый при допросе признался в том, что участвовал в вооружённом конфликте и военных действиях на территории Республики Украина», ― сообщили в ходе брифинга.

Парня, который признался в участии в вооружённом конфликте в Украине, и подозревают в совершении выстрелов в упор.

Напомним, двойное убийство произошло 28 июля 2017 года в гаражном обществе. Преступники хладнокровно застрелили двух жителей Темиртау Имамали Аббасова и Руслана Рустамова. Они пришли в тот день забрать долг за аренду гаража, который сдавали под ремонт автомобилей. Подозреваемые арендовали гараж с 2015 года.

Как позже сообщили родные убитых парней, подозреваемые тщательно готовились к убийству, благодаря чему смогли скрыться сразу в день преступления. Их объявили в розыск. Полицейские распространили ориентировку, а позже смогли задержать на железнодорожной станции в Уфе.