Над расстрелявшими в упор двоих человек в Темиртау начался суд
В Карагандинской области начался судебный процесс над двумя жителями Темиртау, они подозреваются в двойном убийстве, совершённом летом 2017 года, передает BNews.kz.
В Карагандинской области начался судебный процесс над двумя жителями Темиртау, они подозреваются в двойном убийстве, совершённом летом 2017 года, передает BNews.kz.
Один из подсудимых ранее участвовал в вооружённом конфликте в Украине. В эту страну парни и направлялись, когда пытались скрыться от правоохранительных органов. Оперативники задержали их и сняли с поезда, следовавшего маршрутом Новосибирск — Белгород.
«Рассматривается уголовное дело в отношении граждан, которые в гаражном массиве города Темиртау убили хозяина и племянника
Парня, который признался в участии в вооружённом конфликте в Украине, и подозревают в совершении выстрелов в упор.
Напомним, двойное убийство произошло 28 июля 2017 года в гаражном обществе. Преступники хладнокровно застрелили двух жителей Темиртау Имамали Аббасова и Руслана Рустамова. Они пришли в тот день забрать долг за аренду гаража, который сдавали под ремонт автомобилей. Подозреваемые арендовали гараж с 2015 года.
Как позже сообщили родные убитых парней, подозреваемые тщательно готовились к убийству, благодаря чему смогли скрыться сразу в день преступления. Их объявили в розыск. Полицейские распространили ориентировку, а позже смогли задержать на железнодорожной станции в Уфе.
Экстрадиции задержанных в Казахстан, а также начала суда с нетерпением ждали родственники убитых Руслана Рустамова и Имамали Аббасова. Известно, что семья родом из Азербайджана имеет в Темиртау цветочный бизнес. Руслан был единственным сыном у отца. Этот случай стал одним из самых резонансных в городе, расследование проводилось по статье «Убийство двух лиц».
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