Вальщик леса погиб в Березовском районе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в ходе лесозаготовки, на которого упало дерево, сообщили в УСК по Брестской области.

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По данным следствия, утром 13 марта 27-летний житель Ивацевичей на лесосеке на территории Песковского лесничества в Березовском районе подпилил дерево, не убедившись, что мужчина, работавший с ним, находится на безопасном расстоянии.

«Спиленное дерево упало на жителя Ивацевичского района, 1968 года рождения, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — сообщил Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, Березовским РОСК в отношении вальщика возбуждено дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности).