Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший месяц назад в Башкирии 17-летний Айгиз Насыров найден мертвым

Трагедией завершились поиски в Баймакском районе республики.

Почти месяц продолжались поиски 17-летнего Айгиза Насырова. Житель села Куянтау Баймакского района пропал вечером 17 марта, он возвращался домой на попутке. Родители сразу же забили тревогу, на уши была поднята вся местная полиция. Но, к сожалению, все завершилось трагично.

Накануне один из полицейских во время обхода территории наткнулся на труп молодого парня. По предварительной информации, тело Насырова засыпало снегом, и поэтому ранее поиски не давали результата. Сейчас же снег растаял.

По факту смерти несовершеннолетнего назначена доследственная проверка. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Владимир Кристовский впервые показал полуторагодовалого сына Федю
В Сочи космонавт-испытатель прыгнул с высоты 207 метров
США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение
Лавров: экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Украинские пограничники задержали россиянина
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Ученые разгадали тайну Дороги гигантов
Спорт
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь