Пропавший месяц назад в Башкирии 17-летний Айгиз Насыров найден мертвым

Почти месяц продолжались поиски 17-летнего Айгиза Насырова. Житель села Куянтау Баймакского района пропал вечером 17 марта, он возвращался домой на попутке. Родители сразу же забили тревогу, на уши была поднята вся местная полиция. Но, к сожалению, все завершилось трагично.