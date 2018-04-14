Пропавший месяц назад в Башкирии 17-летний Айгиз Насыров найден мертвым
Трагедией завершились поиски в Баймакском районе республики.
Трагедией завершились поиски в Баймакском районе республики.
Почти месяц продолжались поиски 17-летнего Айгиза Насырова. Житель села Куянтау Баймакского района пропал вечером 17 марта, он возвращался домой на попутке. Родители сразу же забили тревогу, на уши была поднята вся местная полиция. Но, к сожалению, все завершилось трагично.
Накануне один из полицейских во время обхода территории наткнулся на труп молодого парня. По предварительной информации, тело Насырова засыпало снегом, и поэтому ранее поиски не давали результата. Сейчас же снег растаял.
По факту смерти несовершеннолетнего назначена доследственная проверка. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.