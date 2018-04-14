При крушении легкомоторного самолёта погиб пилот из Воронежской области

Об этом «Вести-Воронеж» рассказал директор воронежского авиационно-технического спортивного клуба «Сапсан» Владимир Жилкин.

Напомним, что сегодня, 14 апреля, в районе усманского села Шарши — близ границы между Липецкой и Воронежской областями, разбился легкомоторный самолёт. На борту воздушного судна находились два человека — оба погибли.

Как в беседе с «Вести-Воронеж» отметил Владимир Жилкин, потерпевший крушение самолёт — частный, клубу не принадлежит.

На данный момент по факту аварии с воздушным судном организована доследственная проверка.