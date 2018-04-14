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18:44 (мск), источник: Вести - Воронеж

При крушении легкомоторного самолёта погиб пилот из Воронежской области

Второй погибший — уроженец Москвы. При крушении легкомоторного самолёта Zlin-142 в селе на границе региона погибли пилоты из Воронежской и Московской областей.

Об этом «Вести-Воронеж» рассказал директор воронежского авиационно-технического спортивного клуба «Сапсан» Владимир Жилкин.

Напомним, что сегодня, 14 апреля, в районе усманского села Шарши — близ границы между Липецкой и Воронежской областями, разбился легкомоторный самолёт. На борту воздушного судна находились два человека — оба погибли.

Как в беседе с «Вести-Воронеж» отметил Владимир Жилкин, потерпевший крушение самолёт — частный, клубу не принадлежит.

На данный момент по факту аварии с воздушным судном организована доследственная проверка.

 — В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — приводит «ТАСС» слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елены Марковской.

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