При крушении легкомоторного самолёта погиб пилот из Воронежской области
Второй погибший — уроженец Москвы. При крушении легкомоторного самолёта Zlin-142 в селе на границе региона погибли пилоты из Воронежской и Московской областей.
Второй погибший — уроженец Москвы. При крушении легкомоторного самолёта Zlin-142 в селе на границе региона погибли пилоты из Воронежской и Московской областей.
Об этом «Вести-Воронеж» рассказал директор воронежского
Напомним, что сегодня, 14 апреля, в районе усманского села Шарши — близ границы между Липецкой и Воронежской областями, разбился легкомоторный самолёт. На борту воздушного судна находились два человека — оба погибли.
Как в беседе с «Вести-Воронеж» отметил Владимир Жилкин, потерпевший крушение самолёт — частный, клубу не принадлежит.
На данный момент по факту аварии с воздушным судном организована доследственная проверка.
— В настоящее время на место происшествия выехала
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