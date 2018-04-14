В Восточном Казахстане обрушился мост
«Просевшую» дорогу, ведущую к селу Алтайка Зыряновского района, закрыли еще вечером 13 апреля, жители вынуждены ездить в объезд, передает Устинка Live.
«Просевшую» дорогу, ведущую к селу Алтайка Зыряновского района, закрыли еще вечером 13 апреля, жители вынуждены ездить в объезд, передает Устинка Live.
«Просевшую» дорогу, ведущую к селу Алтайка Зыряновского района, закрыли еще вечером 13 апреля, жители вынуждены ездить в объезд, передает Устинка Live.
«Вечером поехали в гости, а мост закрыт, стоят полицейские. Нас так и не выпустили из деревни», — сообщил на горячую линию житель села Алатайка.
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