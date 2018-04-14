В Восточном Казахстане обрушился мост

«Вечером поехали в гости, а мост закрыт, стоят полицейские. Нас так и не выпустили из деревни», — сообщил на горячую линию житель села Алатайка.

По информации пресс-службы ДВД ВКО, дорогу перекрыли в 20.00 и выставили пост. Местные власти говорят, что путь в объезд все же есть, по этой дороге может проехать даже автомобиль марки «Жигули». Однако более подробную информацию давать отказались, так как мост стоит на дороге областного значения и находится в ведомстве Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.