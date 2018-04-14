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17:45 (мск), источник: Sputnik.by

Паводок продолжается: подтопления есть в 13 районах Беларуси

По информации белорусских спасателей, самая сложная ситуация — в Гомельской области, там подтопления зафиксированы в шести районах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Подтопления в результате паводков зафиксированы в 13 районах Беларуси, свидетельствуют оперативные данные МЧС республики.

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В настоящее время сотрудники МЧС круглосуточно следят за паводковой ситуацией в республике.

По информации белорусских спасателей, самая сложная ситуация — в Гомельской области, там подтопления зафиксированы в шести районах — Петриковском, Мозырском, Добрушском, Рогачевском, Кормянском и Чечерском. В данных регионах подтоплено десять участков дорог, более 130 подворий и 65 хозпостроек;.

Кроме того, зафиксированы подтопления еще в трех областях — Минской (Столбцовский район), Витебской (Сенненский район) и Могилевской (Могилевский, Чаусский, Мстиславский, Славгородский и Хотимский районы).

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