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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Россиянин в бензобаке машины пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

Как отметили в ведомстве, пресечен крупный канал поставки из Европы на территорию ЕАЭС гашиша марокканского происхождения.

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин в бензобаке машины пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша, сообщили БЕЛТА в МВД.

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Как отметили в ведомстве, пресечен крупный канал поставки из Европы на территорию ЕАЭС гашиша марокканского происхождения. «Сотрудники главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и Госпогранкомитета на одном из пунктов пограничного пропуска задержали гражданина России. В машине жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 кг гашиша. Тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки», — рассказали в МВД.

Фрунзенским (г. Минска) РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ведется дальнейшая работа по установлению всех причастных к данному преступлению.

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