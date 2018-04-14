Россиянин в бензобаке машины пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

Как отметили в ведомстве, пресечен крупный канал поставки из Европы на территорию ЕАЭС гашиша марокканского происхождения. «Сотрудники главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и Госпогранкомитета на одном из пунктов пограничного пропуска задержали гражданина России. В машине жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 кг гашиша. Тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки», — рассказали в МВД.