В Новосибирске дети проплыли на льдине два километра, пока их не сняли спасатели

В Новосибирской области два ребенка оказались на краю гибели. Когда дети вышли на замерзшую реку, льдина откололась, и берег стал для школьников недоступным.

— 14 апреля, на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области, ставшие очевидцами ужасающей картины: двое детей были замечены на плывущей льдине по реке Иня, проплыв при этом порядка двух километров, — сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Вытаскивать юных «мореплавателей» отправились сотрудники муниципальной спасательной службы. Добраться до детей помогло небольшое судно — аэробот.