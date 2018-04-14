В Новосибирске дети проплыли на льдине два километра, пока их не сняли спасатели
О том, что школьники оказались в опасности, сообщили очевидцы.
О том, что школьники оказались в опасности, сообщили очевидцы.
В Новосибирской области два ребенка оказались на краю гибели. Когда дети вышли на замерзшую реку, льдина откололась, и берег стал для школьников недоступным.
— 14 апреля, на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области, ставшие очевидцами ужасающей картины: двое детей были замечены на плывущей льдине по реке Иня, проплыв при этом порядка двух километров, — сообщает
Вытаскивать юных «мореплавателей» отправились сотрудники муниципальной спасательной службы. Добраться до детей помогло небольшое судно — аэробот.
— Подростки не пострадали, но были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра. В дальнейшем, и с детьми, и с родителями была проведена профилактическая беседа. Но разве этот случай единичный, — подводят итог спасатели.
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