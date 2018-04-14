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18:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске дети проплыли на льдине два километра, пока их не сняли спасатели

О том, что школьники оказались в опасности, сообщили очевидцы.

В Новосибирской области два ребенка оказались на краю гибели. Когда дети вышли на замерзшую реку, льдина откололась, и берег стал для школьников недоступным.

— 14 апреля, на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области, ставшие очевидцами ужасающей картины: двое детей были замечены на плывущей льдине по реке Иня, проплыв при этом порядка двух километров, — сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Вытаскивать юных «мореплавателей» отправились сотрудники муниципальной спасательной службы. Добраться до детей помогло небольшое судно — аэробот.

— Подростки не пострадали, но были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра. В дальнейшем, и с детьми, и с родителями была проведена профилактическая беседа. Но разве этот случай единичный, — подводят итог спасатели.

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