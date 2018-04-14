Тело пропавшего под Воронежем мужчины обнаружили в воде
Анатолий Лопатин ушел из дома 7 апреля.
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Анатолий Лопатин ушел из дома 7 апреля.
Тело Анатолия Лопатина, пропавшего в селе Новая Усмань, нашли в воде, сообщили представители поискового отряда «Черноземье» в субботу, 14 апреля. Как отметили волонтеры, «выезд на поиски пропавшего не совершался в связи с паводком».
Анатолий Лопатин ушел из дома в субботу, 7 апреля. Поисковики сообщили о пропаже мужчины 13 апреля.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в
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